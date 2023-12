Vente à la ferme 28 rue Grendel Logelheim, 1 janvier 2023, Logelheim.

Logelheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 09:00:00

fin : 2023-12-31 12:00:00

Produits de la ferme : escalope/cuisse/aile de poulet. Poulet fermier, coquelet, pintade, poule, foie et gésier. Friand de volaille, terrine de volaille, tourte de volaille, fleischnaka, roulé de poulet….

Produits de la ferme : escalope/cuisse/aile de poulet. Poulet fermier, coquelet, pintade, poule, foie et gésier. Friand de volaille, terrine de volaille, tourte de volaille, fleischnaka, roulé de poulet…

Produits de la ferme : escalope/cuisse/aile de poulet. Poulet fermier, coquelet, pintade, poule, foie et gésier. Friand de volaille, terrine de volaille, tourte de volaille, fleischnaka, roulé de poulet…

EUR.

28 rue Grendel

Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach