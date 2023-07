Diffusion du film : « Tchoukar le Polyngue » 28 Rue Georges Guynemer Valence, 2 août 2023, Valence.

Valence,Drôme

La première partie du film sera dédiée à une fiction réalisée par les jeunes du quartier accompagnés par Gérald Aujoulat..

2023-08-02 21:30:00 fin : 2023-08-02 00:00:00. .

28 Rue Georges Guynemer Parc du Polygone

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The first part of the film will be dedicated to a fiction film produced by local youngsters accompanied by Gérald Aujoulat.

La primera parte estará dedicada a una película de ficción realizada por jóvenes del distrito, acompañados por Gérald Aujoulat.

Der erste Teil des Films ist einem Spielfilm gewidmet, der von Jugendlichen aus dem Viertel, die von Gérald Aujoulat begleitet werden, gedreht wurde.

