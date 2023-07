Tous au Champ ! – Parc du Polygone 28 Rue Georges Guynemer Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Tous au Champ ! – Parc du Polygone 28 Rue Georges Guynemer Valence, 18 juillet 2023, Valence. Valence,Drôme Jeux gonflables, kart à pédales, jeux du monde, jeux de construction, atelier maquillage pour enfants, mini ferme (la ferme de Zoé), la conserverie mobile….

2023-07-18 18:00:00 fin : 2023-07-18 20:00:00. .

28 Rue Georges Guynemer Parc du Polygone

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Inflatable games, pedal go-karts, world games, construction games, children’s make-up workshop, mini farm (Zoé’s farm), mobile cannery… Juegos hinchables, karts a pedales, juegos del mundo, juegos de construcción, taller de maquillaje infantil, minigranja (la granja de Zoé), fábrica móvil de conservas… Hüpfburgen, Pedal-Gokarts, Weltspiele, Konstruktionsspiele, Kinderschminken, Mini-Farm (Zoes Farm), die mobile Konservenfabrik… Mise à jour le 2023-07-11 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu 28 Rue Georges Guynemer Adresse 28 Rue Georges Guynemer Parc du Polygone Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville 28 Rue Georges Guynemer Valence

28 Rue Georges Guynemer Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/