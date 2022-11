Grand Bal Folk au Briscope à Brignais + stage 28, Rue Général de Gaulle, Brignais (69)

12/14 €

STAGE: 13h30 précises: Inscriptions sur place au stage de danses d'Italie du Nord ( sbrando, gigo, curenta…) 14h/17h Stage de danses avec Andréa Capezzuoli et Federica Luoni. BAL FOLK: 20h30/22h30 Bal Andréa Capezzuoli (Bal généraliste avec quelques danses italiennes vues en stage) 22h45/ 01h00 Bal BARGAINATT Adhérents et tarif réduit: bal: 12€ stage: 8€ les deux: 20€ Non adhérents: bal: 14€ stage: 10€ les deux: 24€ BRISCOPE: 28 rue du général de Gaulle 69350 BRIGNAIS 15 mn à l'Est de Lyon. Grande salle avec parquet.

