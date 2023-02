Portes ouvertes incubateur des ateliers de Paris 28, rue faidherbe 75011 Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Portes ouvertes incubateur des ateliers de Paris Samedi 1 avril, 14h00 28, rue faidherbe 75011 Paris Artisan créatrice en incubateur aux ateliers de Paris, je suis ciseleuse et bijoutière. Inspirée de l'architecture du vivant, je crée de bijoux aux formes organiques. Les Journées Européennes des Métiers d'Art sont l'occasion de faire decouvrir les coulisses de la création, l'antre de l'artiste, mais aussi de faire découvrir des savoirs faire peu connus.

La ciselure, art ancestral de décor du metal, me permet de proposer des bijoux inedits, à la fois empreints d’une histoire riche et milllénaire, et inscrits dans le present à travers une exploration personnelle et contemporaine de la technique et de son potentiel.

Vous pourrez mieux vous rendre compte en quoi consiste l’art de la ciselure grâce à une demonstration sur une oeuvre en cours qui vous donnera à voir le geste de l’artisan.

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-01T19:00:00+02:00

