Les nuits ludiks 2023-2024 28 Rue Eugène Lescourt Blasimon, 14 octobre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Venez passer une soirée conviviale, en famille ou entre amis, autour de jeux de société et jeux de plateaux à la médiathèque de Blasimon. Que vous soyez débutants ou initiés, adultes ou enfants, vous passerez un moment agréable et ludique. Entrée libre..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 22:00:00. EUR.

28 Rue Eugène Lescourt Médiathèque

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a convivial evening, with family or friends, playing board games at the Blasimon multimedia library. Whether you’re a beginner or an expert, adult or child, you’re sure to have a great time. Free admission.

Ven a pasar una tarde agradable con la familia y los amigos jugando a juegos de mesa en la biblioteca multimedia Blasimon. Ya seas principiante o experto, adulto o niño, seguro que te lo pasas en grande. Entrada gratuita.

Verbringen Sie einen geselligen Abend mit der Familie oder mit Freunden bei Brett- und Gesellschaftsspielen in der Mediathek von Blasimon. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Erwachsene oder Kinder, Sie werden einen angenehmen und spielerischen Moment verbringen. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de l’Entre-deux-Mers