« Voyage immobile » : lecture théâtralisée 28 Rue Eugène Lescourt Blasimon, 29 septembre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Dans le cadre du programme Lire, élire 2023, la bibliothèque de Blasimon vous propose un « Voyage Immobile ». Cette expérience immersive, sonore et théâtralisée, vous emmènera aux quatre coins du monde, tout en restant immobile sur votre siège. Entrée libre..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 20:30:00. EUR.

28 Rue Eugène Lescourt Bibliothèque

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Lire, élire 2023 program, the Blasimon library is offering a « Voyage Immobile ». This immersive, sound-based and theatrical experience will take you to the four corners of the world, while remaining motionless in your seat. Free admission.

En el marco del programa Lire, élire 2023, la biblioteca Blasimon propone un « Voyage Immobile ». Esta experiencia inmersiva, sonora y teatralizada le llevará a las cuatro esquinas del mundo, mientras permanece inmóvil en su asiento. La entrada es gratuita.

Im Rahmen des Programms Lire, élire 2023 bietet Ihnen die Bibliothek von Blasimon eine « Unbewegliche Reise » an. Diese immersive, akustische und theatralische Erfahrung führt Sie in die vier Ecken der Welt, während Sie unbeweglich auf Ihrem Sitz bleiben. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT de l’Entre-deux-Mers