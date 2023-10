Recrut’Day 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay, 8 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Après le succès du Recrut’Day 2022, la Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine renouvelle l’expérience pour une 3ème édition le vendredi 8 décembre 2023, de 15h00 à 18h00, au Domaine des Loges de Parthenay.

Cet événement sera l’occasion de rencontrer les entreprises de Gâtine ayant des besoins en recrutement avec de nombreuses offres de contrats de travail (alternance, intérim, CDD, CDI), dans tous les secteurs d’activités sur tout le territoire de Gâtine.

Entrée libre, gratuite et sans inscription. Venez avec votre CV !.

28 Rue du Président Salvador Allende Domaine des loges

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Following the success of Recrut?Day 2022, the Maison de l?Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine is repeating the experience for a 3rd edition on Friday, December 8, 2023, from 3:00 pm to 6:00 pm, at the Domaine des Loges in Parthenay.

This event will provide an opportunity to meet Gâtine companies with recruitment needs, with numerous job offers (work-study, temporary, fixed-term and open-ended contracts) in all sectors of activity throughout the Gâtine region.

Free admission, no registration required. Come along with your CV!

Tras el éxito de la Jornada del Recrutador 2022, la Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine repite la experiencia en una 3ª edición el viernes 8 de diciembre de 2023, de 15.00 a 18.00 horas, en el Domaine des Loges de Parthenay.

Este evento será una oportunidad para conocer a las empresas de Gâtine con necesidades de contratación, con una amplia gama de ofertas de contratos de trabajo (alternancia, trabajo temporal, contratos de duración determinada y contratos indefinidos) en todos los sectores de actividad en toda la región de Gâtine.

La entrada es gratuita y no es necesario inscribirse. ¡Venga con su CV!

Nach dem Erfolg des Recrut?Day 2022 veranstaltet die Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine am Freitag, den 8. Dezember 2023, von 15.00 bis 18.00 Uhr, in der Domaine des Loges in Parthenay eine dritte Auflage.

Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, Unternehmen aus der Gâtine zu treffen, die Bedarf an neuen Mitarbeitern haben, mit zahlreichen Angeboten für Arbeitsverträge (duale Ausbildung, Zeitarbeit, befristete und unbefristete Arbeitsverträge) in allen Tätigkeitsbereichen in der gesamten Gâtine.

Eintritt frei, kostenlos und ohne Anmeldung. Bringen Sie Ihren Lebenslauf mit!

