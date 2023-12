LOTO par La Concorde Vasleenne 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay, 1 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

La Concorde Vasleenne (pétanque) organise son Loto annuel le samedi 2 Décembre à la salle des loges de Parthenay.

2230€ de cartes cadeaux à gagner, dont une à 800€.

Le loto est animé par Danièle.

Il faut venir avec vos cartes de jeu (achat possible en plus de la participation)

Important : merci de réserver 1 place par personne avec Nom Prénom. 1 place et demi par personne vous sera accordée.

Réservation au près de Danièle

Ouverture des portes à 19h.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 23:45:00. .

28 Rue du Président Salvador Allende Domaine des Loges

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concorde Vasleenne (pétanque) organizes its annual Loto on Saturday December 2 at the Salle des Loges in Parthenay.

2230? worth of gift cards to be won, including one for 800?

The bingo is hosted by Danièle.

You’ll need to bring your playing cards (which can be purchased in addition to your entry fee)

Important: please reserve 1 place per person with Last Name First Name. You will be given 1 and a half places per person.

Reservations to Danièle

Doors open at 7pm

Concorde Vasleenne (petanca) celebra su Loto anual el sábado 2 de diciembre en la Salle des Loges de Parthenay.

se podrán ganar 2230? de tarjetas regalo, incluida una de 800?

El bingo lo organiza Danièle.

Tendrás que traer tus cartones (se pueden comprar aparte de la entrada)

Importante: por favor, reserve 1 plaza por persona con su nombre y apellidos. Se le asignará 1 plaza y media por persona.

Las reservas pueden hacerse con Danièle

Apertura de puertas a las 19.00 horas

Die Concorde Vasleenne (Pétanque) veranstaltet am Samstag, den 2. Dezember, im Salle des Loges in Parthenay ihr jährliches Lotto.

es gibt 2230? Geschenkkarten zu gewinnen, darunter eine zu 800?

Das Lotto wird von Danièle moderiert.

Sie müssen Ihre Spielkarten mitbringen (Kauf ist zusätzlich zur Teilnahme möglich)

Wichtig: Bitte reservieren Sie einen Platz pro Person mit Vorname und Nachname. Sie erhalten eineinhalb Plätze pro Person.

Reservierung bei Danièle

Öffnung der Türen um 19 Uhr

Mise à jour le 2023-11-27 par CC Parthenay Gâtine