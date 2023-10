Zoom sur les métiers de l’industrie 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay, 24 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Le public (demandeurs d’emploi, scolaires, salariés encours d’évolution professionnelle, personnes en insertion professionnelle, …) pourra découvrir les différents métiers selon les différents Pôles proposés :

Production (ligne, qualité, HSE)

Maintenance

Electrotechnique

Usinage

Chaudronnerie/soudure

Bureau d‘Etudes (Dessin, Conception, Méthodes)

Logistiques (Achat, Approvisionnements)

Support (SAV, RH, Management, Commerce)

Un Pôle Formation sera également proposé ainsi qu’un Pôle Conseil en Evolution Professionnelle et un Pôle Mobilité pour répondre à tous les questionnements.

Différents pôles proposés :

Ateliers de mise en pratique avec des outils interactifs et ludiques

Démonstration

Echanges avec des professionnels

Ouvert à tous, sans inscription..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 17:00:00. .

28 Rue du Président Salvador Allende Domaine des Loges

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The public (jobseekers, schoolchildren, employees looking for professional development, people in professional integration, etc.) will be able to discover the different professions in the various Sectors on offer:

Production (line, quality, HSE)

Maintenance

Electrical engineering

Machining

Boilermaking/Welding

Engineering (Drawing, Design, Methods)

Logistics (Purchasing, Supplies)

Support (After-sales, HR, Management, Sales)

A Training Center will also be available, as well as a Career Development Center and a Mobility Center to answer all your questions.

A range of activities will be on offer:

Practical workshops with interactive and fun tools

Demonstrations

Discussions with professionals

Open to all, no registration required.

El público (solicitantes de empleo, escolares, trabajadores en busca de desarrollo profesional, personas en inserción profesional, etc.) podrá informarse sobre las diferentes profesiones de los distintos sectores ofertados:

Producción (línea, calidad, HSE)

Mantenimiento

Electrotecnia

Mecanizado

Calderería/soldadura

Ingeniería (dibujo, diseño, métodos)

Logística (Compras, Suministros)

Asistencia (posventa, RRHH, gestión, ventas)

También habrá un Centro de Formación, un Centro de Desarrollo Profesional y un Centro de Movilidad para responder a todas sus preguntas.

Se ofrecerán diferentes áreas:

Talleres prácticos con herramientas interactivas y lúdicas

Demostraciones

Debates con profesionales

Abierto a todos, no es necesario inscribirse.

Das Publikum (Arbeitssuchende, Schüler, Arbeitnehmer, die sich beruflich weiterentwickeln möchten, Personen in der beruflichen Eingliederung usw.) kann die verschiedenen Berufe in den verschiedenen angebotenen Bereichen kennenlernen:

Produktion (Linie, Qualität, HSE)

Instandhaltung

Elektrotechnik

Bearbeitung

Kesselbau/Schweißen

Konstruktionsbüro (Zeichnungen, Design, Methoden)

Logistik (Einkauf, Beschaffung)

Support (Kundendienst, Personalwesen, Management, Handel)

Es gibt auch ein Schulungszentrum sowie ein Beratungszentrum für berufliche Entwicklung und ein Mobilitätszentrum, um alle Fragen zu beantworten.

Verschiedene Schwerpunkte werden angeboten:

Workshops zur praktischen Umsetzung mit interaktiven und spielerischen Werkzeugen

Demonstrationen

Austausch mit Fachleuten

Offen für alle, ohne Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Parthenay Gâtine