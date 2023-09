Soirée de clôture Cap 2024 : vente aux enchères de vêtements d’athlètes 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay, 19 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Le 19 octobre, une grande soirée de clôture réunira les 70 partenaires au Domaine des Loges.

A cette occasion, les membres du groupe Cap 2024 Sans Peur du handicap organiseront une vente aux enchères originale avec la mise en vente de vêtements d’athlètes de renom dédicacés.

Il y aura notammant un maillot du stade rochelais signé par les 24 joueurs vainqueurs de la Coupe d’Europe 2024, une tenue du skieur Arthur Bauchet ou encore une tenue d’Amélie Lefur..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . .

28 Rue du Président Salvador Allende Domaine des loges

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On October 19, a grand closing evening will bring together the 70 partners at the Domaine des Loges.

To mark the occasion, members of the Cap 2024 Sans Peur du handicap group will be organizing an original auction featuring autographed clothing by famous athletes.

These include a Stade Rochelais jersey signed by the 24 players who won the 2024 European Cup, an outfit by skier Arthur Bauchet and one by Amélie Lefur.

El 19 de octubre, una gran velada de clausura reunirá a los 70 socios en el Domaine des Loges.

Para celebrarlo, los miembros del grupo Cap 2024 Sans Peur du handicap organizarán una original subasta con prendas autografiadas de atletas famosos.

Entre ellas, una camiseta del Stade Rochelais firmada por los 24 jugadores que ganaron la Copa de Europa 2024, una prenda del esquiador Arthur Bauchet y otra de Amélie Lefur.

Am 19. Oktober findet ein großer Abschlussabend statt, an dem alle 70 Partner in der Domaine des Loges zusammenkommen.

Bei dieser Gelegenheit werden die Mitglieder der Gruppe Cap 2024 Sans Peur du handicap eine originelle Auktion veranstalten, bei der signierte Kleidung namhafter Athleten versteigert wird.

Unter anderem wird ein Trikot des Stade Rochelais versteigert, das von den 24 Spielern, die den Europapokal 2024 gewonnen haben, unterschrieben wurde, ein Outfit des Skifahrers Arthur Bauchet oder auch ein Outfit von Amélie Lefur.

