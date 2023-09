Forum Bien vieillir avec le numérique 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay, 17 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Bien vieillir avec le numérique

Animé par la compagnie La Belle Histoire

Échanges et débat sur les bénéfices du numérique sur le bienêtre des seniors (santé, loisirs, vie quotidienne), mais aussi sur les difficultés d’accès, les freins au tout numérique…

13 h 30 – 14 h 30 Accueil du public et visite des stands d’information

14 h 30 Ouverture officielle

14 h 45 – 16 h 00 Spectacle-débat humoristique :

16h – 17h Visite des stands d’information

17h Clôture du Forum et moment de convivialité.

28 Rue du Président Salvador Allende Domaine des Loges

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Ageing well with digital technology

Hosted by La Belle Histoire

Discussions and debates on the benefits of digital technology for the well-being of senior citizens (health, leisure, daily life), but also on the difficulties of access, the obstacles to all things digital?

1:30 pm – 2:30 pm Public welcome and tour of information stands

2:30 pm Official opening

2.45pm – 4.00pm Comedy show and debate:

16h – 17h Visit to information stands

5 p.m. Closing of the Forum and a moment of conviviality

Envejecer bien con la tecnología digital

Organizado por La Belle Histoire

Discusiones y debates sobre los beneficios de la tecnología digital para el bienestar de las personas mayores (salud, ocio, vida cotidiana), pero también sobre las dificultades de acceso y los obstáculos para digitalizarse..

13:30 – 14:30 Bienvenida al público y visita de los stands informativos

14.30 h Inauguración oficial

14.45 – 16.00 Espectáculo de humor y debate

16.00 – 17.00 Visita a los stands informativos

17.00 h Clausura del Foro y acto social

Gut alt werden mit digitalen Medien

Moderiert von der Compagnie La Belle Histoire

Austausch und Diskussion über die Vorteile der Digitalisierung für das Wohlbefinden von Senioren (Gesundheit, Freizeit, Alltag), aber auch über die Schwierigkeiten des Zugangs und die Hemmnisse für die Digitalisierung?

13.30 – 14.30 Uhr Empfang der Öffentlichkeit und Besuch der Informationsstände

14.30 Uhr Offizielle Eröffnung

14.45 – 16.00 Uhr Humorvolle Show und Diskussion :

16.00 – 17.00 Uhr Besuch der Informationsstände

17.00 Uhr Abschluss des Forums und geselliges Beisammensein

