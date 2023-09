MARCHÉ D’AUTOMNE 28 Rue du Mont Villotte-sur-Aire, 22 septembre 2023, Villotte-sur-Aire.

Villotte-sur-Aire,Meuse

Vendredi 16 septembre, la Grange Paysanne organise un marché d’automne dans leur locaux.. Tout public

Vendredi 2023-09-22 16:00:00 fin : 2023-09-22 19:00:00. .

28 Rue du Mont La Grange Paysanne

Villotte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est



On Friday, September 16, the Grange Paysanne organizes an autumn market in their premises.

El viernes 16 de septiembre, la Grange Paysanne organiza en sus locales un mercado de otoño.

Am Freitag, dem 16. September, veranstaltet die Grange Paysanne einen Herbstmarkt in ihren Räumlichkeiten.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT COEUR DE LORRAINE