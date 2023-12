Lire avec bébé, Bibliothèque Jacques-Mourichon 28 Rue du Général Koenig Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 10:15:00

fin : 2024-02-06 De la naissance jusqu’à 4 ans, lecture à voix haute de comptines avec Grandir Ensemble. Inscription au 03.44.86.98.98 ou par mail grandir.ensemble@wanadoo.fr.

28 Rue du Général Koenig

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

