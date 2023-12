L’heure du conte de Noël 28 Rue du Général Koenig Compiègne, 9 décembre 2023 11:00, Compiègne.

Compiègne,Oise

Lecture d’albums, suivie d’un bricolage pour les enfants de 5 à 8 ans..

28 Rue du Général Koenig

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Book readings, followed by a craft for children aged 5 to 8.

Lecturas de libros, seguidas de una manualidad para niños de 5 a 8 años.

Alben lesen, gefolgt von einer Bastelarbeit für Kinder von 5 bis 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-12-06 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme