Minute patrimoine : Halle aux poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Minute patrimoine : Halle aux poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre, 10 janvier 2024, Le Havre. Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 12:30:00

fin : 2024-01-10 Mon village, mon quartier – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire. Un mercredi par mois à 12h30, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard. Conçu par les architectes havrais Jean Le Soudier et Charles Fabre au début des années 1950, l’édifice est remarquable par sa structure en béton et son plan pentagonal. Il fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation en tiers-lieu culturel axé sur des problématiques d’écologie marine. Rendez-vous à la Halle aux poissons, 28 rue du général Faidherbe, Le Havre

Gratuit, sans réservation.

Durée : 30 min..

28 Rue du Général Faidherbe

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

