The Gros Marché à la Halle aux Poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre, 9 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

On se retrouve à la Halle aux Poissons pour un marché mêlant vintage et créations locales !

Pendant tout le week end, vous allez pouvoir retrouver une sélection de boutique incroyable afin de faire des beaux cadeaux à mettre sous le sapin. Notre objectif ? Faire barrière à la surconsommation de Noël et promouvoir des belles marques qui ne font pas de mal à la planète. Il y en aura pour tous et toutes avec du bijou, de l’illustration, de l’upcycling, de la céramique, des vêtements vintage, de la brocante … Tout pour faire des cadeaux militants, conscients et éco-responsables !

Aussi, à partir de 16h, un djset avec l’association locale Hélios. On pourra ainsi, faire des emplettes et se mettre dans l’ambiancepour aller danser !

Rendez-vous à la Halle aux Poissons les 9 et 10 décembre de 10h à 19h.

Entrée gratuite..

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

28 Rue du Général Faidherbe La Halle aux Poissons

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Join us at the Halle aux Poissons for a market combining vintage and local creations!

All weekend long, you’ll be able to find a selection of incredible boutiques to make beautiful gifts to put under the tree. Our aim? To put a stop to Christmas overconsumption and promote beautiful brands that don’t harm the planet. There’s something for everyone, with jewelry, illustration, upcycling, ceramics, vintage clothing, brocante… Everything to make militant, conscious and eco-responsible gifts!

Also, from 4pm, a djset with local association Hélios. So you can shop and dance your way to the top!

See you at the Halle aux Poissons on December 9 and 10 from 10am to 7pm.

Free admission.

Únase a nosotros en la Halle aux Poissons para asistir a un mercado que combina creaciones vintage y locales

Durante todo el fin de semana, podrá encontrar una selección de tiendas increíbles para hacer grandes regalos que poner bajo el árbol. ¿Nuestro objetivo? Poner fin al consumo excesivo en Navidad y promover las marcas bonitas que no dañan el planeta. Hay para todos los gustos: joyería, ilustración, upcycling, cerámica, ropa vintage, artículos de segunda mano y mucho más. Todo lo que necesitas para hacer regalos militantes, conscientes y ecorresponsables

A partir de las 16.00 horas, también habrá un djset con la asociación local Hélios. Sólo te queda comprar y bailar

Nos vemos en la Halle aux Poissons los días 9 y 10 de diciembre de 10.00 a 19.00 horas.

Entrada gratuita.

Wir treffen uns in der Halle aux Poissons für einen Markt, der Vintage und lokale Kreationen miteinander verbindet!

Während des gesamten Wochenendes werden Sie eine unglaubliche Auswahl an Geschäften vorfinden, um schöne Geschenke zu machen, die Sie unter den Baum legen können. Unser Ziel? Den übermäßigen Konsum an Weihnachten zu verhindern und schöne Marken zu fördern, die unserem Planeten nicht schaden. Es wird für jeden etwas dabei sein: Schmuck, Illustrationen, Upcycling, Keramik, Vintage-Kleidung, Flohmarkt … Alles, um militante, bewusste und ökologisch verantwortliche Geschenke zu machen!

Ab 16 Uhr findet außerdem ein DJ-Set mit dem lokalen Verein Helios statt. So kann man einkaufen und sich in Stimmung bringen, um tanzen zu gehen!

Treffpunkt in der Halle aux Poissons am 9. und 10. Dezember von 10 bis 19 Uhr.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche