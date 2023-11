Merry X-Mas : Blindtest, projections et DJ set années 90-2000 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre, 9 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Fuel Entertainment vous donne rendez-vous à la Halle aux Poissons juste après l’immense marché conscient The Gros Marché le samedi 9 décembre à partir de 18h30 ! Le bar sera réouvert pour l’occasion + camion pizza pour se réchauffer.

Au programme :

– Pour accompagner la fin de journée de The Gros Marché de Noël, Prével & Margal Chacal vous préparent un gros blindtest pour tester vos connaissances musicales douteuses…

– En grande salle, sous la rotonde végétalisée, retrouvez un DJ set de BabyPrev2000 en exclu mondiale B2B G-Fur (R’n’b fever) pour la première fois à la Halle aux Poissons : la Rouennaise Princesse Cannette en roue libre arrière avec une playlist 90-2000 aux petits oignons cramés

– Diffusion en continu d’épisodes « spécial Noël » de « C’est pas Sorcier » dans le Kino

Rendez-vous à la Halle aux Poissons les 9 décembre à partir de 18h30

Entrée gratuite.

Samedi 2023-12-09 18:30:00 fin : 2023-12-10 23:30:00. .

28 Rue du Général Faidherbe La Halle aux Poissons

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Fuel Entertainment invites you to the Halle aux Poissons, just after the huge, conscious The Gros Marché market, on Saturday December 9 from 6.30pm! The bar will be reopened for the occasion + pizza truck to warm up.

On the program:

– To celebrate the end of The Gros Marché de Noël day, Prével & Margal Chacal are preparing a big blindtest to test your dubious musical knowledge…

– In the main hall, under the green rotunda, enjoy a worldwide exclusive DJ set by BabyPrev2000 and B2B G-Fur (R’n’b fever) for the first time at La Halle aux Poissons: Rouen’s Princesse Cannette freewheels backwards with a 90-2000 playlist of burnt onions

– Christmas special » episodes of « C’est pas Sorcier » streamed in the Kino

Rendezvous at the Halle aux Poissons on December 9 from 6:30 p.m

Free admission

Fuel Entertainment te espera en el Halle aux Poissons justo después del gran mercado The Gros Marché, el sábado 9 de diciembre a partir de las 18.30 h El bar reabrirá para la ocasión, con un camión de pizzas para mantenerte caliente.

En el programa:

– Como colofón al Gros Marché de Noël, Prével & Margal Chacal preparan un gran blindtest para poner a prueba tus dudosos conocimientos musicales…

– En la sala principal, bajo la rotonda verde, disfrute de un DJ set exclusivo mundial a cargo de BabyPrev2000 y B2B G-Fur (fiebre del R’n’b) por primera vez en La Halle aux Poissons: ¡La Princesa Cannette de Rouen rueda libre hacia atrás con una playlist de 90-2000 cebollas quemadas!

– Episodios « especiales de Navidad » de « C’est pas Sorcier » emitidos sin parar en el Kino

Cita en la Halle aux Poissons el 9 de diciembre a partir de las 18.30 horas

Entrada gratuita

Fuel Entertainment lädt Sie am Samstag, den 9. Dezember ab 18.30 Uhr in die Halle aux Poissons ein, direkt nach dem riesigen bewussten Markt The Gros Marché! Die Bar wird zu diesem Anlass wieder geöffnet sein + Pizzawagen zum Aufwärmen.

Auf dem Programm:

– Um den Tagesabschluss von The Gros Marché de Noël zu begleiten, bereiten Prével & Margal Chacal einen großen Blindtest vor, bei dem Sie Ihre zweifelhaften Musikkenntnisse testen können…

– Im großen Saal, unter der begrünten Rotunde, finden Sie ein DJ-Set von BabyPrev2000 als Weltexklusivität B2B G-Fur (R’n’b fever) zum ersten Mal in der Halle aux Poissons: die Rouenerin Princesse Cannette im Rückwärtsfreilauf mit einer Playlist 90-2000 in verkrackten Zwiebeln

– Streaming von « Weihnachts-Spezial »-Episoden von « C’est pas Sorcier » im Kino

Treffpunkt in der Halle aux Poissons am 9. Dezember ab 18.30 Uhr

Freier Eintritt

