Fête de la mer 2023 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre, 2 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La traditionnelle Fête de la mer se tiendra le samedi 2 et le dimanche 3 septembre, un rendez-vous à ne pas manquer !

A partir du samedi après-midi, les associations, les acteurs du monde maritime, les commerçants, les musées, la Société des Régates et la Ville du Havre seront présents pour faire de ce week-end un moment festif. Animations et expositions seront proposées pour le plus grand bonheur de tous !

Au programme :

– village associatif et institutionnel quai Michel Ferré

– brocante maritime et une exposition de peinture, quai Ferré

– expo-vente de livres anciens sur la mer à la Halle aux poissons

– différents stands présentant les métiers de la mer à la Halle aux poissons

– bénédiction de la mer et des marins le dimanche matin :

– 10h : Messe des marins à l’église Saint-Joseph

– 11h30 : Bénédiction de la mer et des marins dans l’avant-port

Embarquement immédiat, le mini port roulant !

Cette année, Le Havre Port Center s’inscrit dans la programmation de la Fête de la mer.

Les enfants, de 7 à 11 ans, pourront prendre les commandes des navires présents dans le port du Havre et naviguer entre les ports du monde pour livrer leurs marchandises (tous seront installés sur le parking de la Halle aux Poissons)

Une scénographie spécialement conçue pour l’évènement par Claire Le Breton, artiste plasticienne, plongera petits et grands dans l’univers portuaire.

28 Rue du Général Faidherbe La Halle aux Poissons

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The traditional Fête de la mer will be held on Saturday, September 2 and Sunday, September 3 – an event not to be missed!

From Saturday afternoon onwards, associations, the maritime world, retailers, museums, the Société des Régates and the City of Le Havre will be on hand to make this a festive weekend. Activities and exhibitions will be on offer for all to enjoy!

On the program :

– associative and institutional village on Quai Michel Ferré

– maritime flea market and painting exhibition, quai Ferré

– an exhibition and sale of antique books on the sea at the Halle aux poissons

– various stands presenting seafaring professions at the Halle aux poissons

– blessing of the sea and sailors on Sunday morning:

– 10am: Mass for sailors at Saint-Joseph church

– 11:30 am: Blessing of the sea and sailors in the outer harbor

All aboard, the mini port on wheels!

This year, Le Havre Port Center is part of the Fête de la mer program.

Children aged 7 to 11 will be able to take control of the ships in the port of Le Havre and navigate between the world?s ports to deliver their goods (all will be set up in the Halle aux Poissons parking lot)

A scenography specially designed for the event by visual artist Claire Le Breton will immerse young and old alike in the world of the port

La tradicional Fiesta del Mar se celebrará el sábado 2 y el domingo 3 de septiembre, ¡y no se la puede perder!

A partir del sábado por la tarde, asociaciones, actores del mundo marítimo, comerciantes, museos, la Société des Régates y el Ayuntamiento de Le Havre se darán cita para hacer de este un fin de semana festivo. Actividades y exposiciones para todos los gustos

En el programa

– un pueblo asociativo e institucional en el muelle Michel Ferré

– mercadillo marítimo y exposición de pintura en el Quai Ferré

– exposición y venta de libros antiguos sobre el mar en la Lonja del Pescado

– varios puestos de presentación de profesiones marítimas en la Lonja del Pescado

– bendición del mar y de los marineros el domingo por la mañana

– 10:00 h: Misa para los marineros en la iglesia Saint-Joseph

– 11.30 h: Bendición del mar y de los marineros en el puerto exterior

Embarque inmediato, ¡el mini puerto sobre ruedas!

Este año, Le Havre Port Center forma parte del programa de la Fête de la mer.

Los niños de 7 a 11 años podrán tomar los mandos de los barcos del puerto de Le Havre y navegar entre los puertos del mundo para entregar sus mercancías (todos tendrán su base en el aparcamiento Halle aux Poissons)

Una escenografía especialmente diseñada para el evento por la artista visual Claire Le Breton sumergirá a pequeños y mayores en el mundo del puerto

Das traditionelle Meeresfest findet am Samstag, dem 2. und Sonntag, dem 3. September statt – ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Ab Samstagnachmittag werden Vereine, Akteure der maritimen Welt, Händler, Museen, die Société des Régates und die Stadt Le Havre anwesend sein, um dieses Wochenende zu einem festlichen Moment zu machen. Animationen und Ausstellungen werden zur Freude aller angeboten!

Auf dem Programm stehen:

– dorf der Vereine und Institutionen am Quai Michel Ferré

– maritimer Trödelmarkt und eine Gemäldeausstellung, Quai Ferré

– ausstellung und Verkauf von alten Büchern über das Meer in der Fischhalle

– verschiedene Stände, die die Berufe der Seefahrt vorstellen, in der Fischhalle

– segnung des Meeres und der Seeleute am Sonntagmorgen :

– 10 Uhr: Messe für die Seeleute in der Kirche Saint-Joseph

– 11:30 Uhr: Segnung des Meeres und der Seeleute im Vorhafen

Sofort an Bord, der rollende Minihafen!

Dieses Jahr ist das Le Havre Port Center Teil des Programms der Fête de la mer.

Kinder von 7 bis 11 Jahren können das Kommando über die im Hafen von Le Havre vorhandenen Schiffe übernehmen und zwischen den Häfen der Welt navigieren, um ihre Waren auszuliefern (alle werden auf dem Parkplatz der Halle aux Poissons aufgestellt)

Eine speziell für diese Veranstaltung von der bildenden Künstlerin Claire Le Breton entworfene Szenografie lässt Groß und Klein in die Welt des Hafens eintauchen

