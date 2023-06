L’Explorateur : Visite théâtralisée – Le Havre des pêcheurs 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre, 3 août 2023, Le Havre.

Le Havre, Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Le Havre des pêcheurs

Au départ de La Halle aux Poissons, voguez direction le quartier Saint-François et le petit port pour tout connaître de la pêche au Havre ! Accueillis par Miss Feuilledechou, vous irez à la rencontre de personnages hauts en couleurs et à la langue bien pendue, pour un spectacle déambulatoire tout en humour et convivialité ! Spectacle écrit par la Cie La Belle Envolée, interprété par Emmanuel Ingweiller et Hélène Pesquet.

Tout public – Durée : 1h

Tarif : 8€ / adulte – 4€ / enfant

Réservation obligatoire.

28 Rue du Général Faidherbe

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur summer 2023 – Le Havre des pêcheurs

Departing from La Halle aux Poissons, sail to the Saint-François district and the little port to learn all about fishing in Le Havre! Welcomed by Miss Feuilledechou, you’ll meet a cast of colorful, well-spoken characters, for a wandering show full of humor and conviviality! Written by Cie La Belle Envolée, performed by Emmanuel Ingweiller and Hélène Pesquet.

Open to all – Duration: 1h

Price: 8? / adult – 4? / child

Reservations required

L’Explorateur verano 2023 – El Havre de los pescadores

Zarpe de La Halle aux Poissons hacia el barrio de Saint-François y el pequeño puerto para descubrir todo sobre la pesca en Le Havre Acogido por la señorita Feuilledechou, conocerá a unos personajes pintorescos y bien hablados en un espectáculo ambulante lleno de humor y cordialidad Escrita por Cie La Belle Envolée, interpretada por Emmanuel Ingweiller y Hélène Pesquet.

Abierto a todos – Duración: 1 hora

Precio: 8 euros / adulto – 4 euros / niño

Reserva obligatoria

L’Explorateur Sommer 2023 – Le Havre des pêcheurs (Der Hafen der Fischer)

Segeln Sie von La Halle aux Poissons aus in Richtung des Viertels Saint-François und des kleinen Hafens, um alles über die Fischerei in Le Havre zu erfahren! Sie werden von Miss Feuilledechou empfangen und treffen auf farbenfrohe Charaktere mit scharfer Zunge, die Ihnen ein humorvolles und geselliges Spektakel bieten Das Stück wurde von der Cie La Belle Envolée geschrieben und von Emmanuel Ingweiller und Hélène Pesquet aufgeführt.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 1 Std

Preis: 8? / Erwachsener – 4? / Kind

Reservierung erforderlich

