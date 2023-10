Soirée dansante 28 Rue du Général de Gaulle Luneray, 31 décembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Découvrez le restaurant chez Jeannette à l’occasion d’une soirée dansante pour fêter la nouvelle année!

La soirée sera animée par un DJ !

Au menu pour ce jour de fête :

Un apéritif au choix et amuses bouches,

un tartare de Saint-Jacques au yuzu ou un millefeuille de foie gras et chutney de figues,

un trou normand,

un filet de bœuf à la truffe ou une rosace de saumon et cabillaud sauce champignon,

une aumônière pommes neufchâtel,

et la farandole dessert !

N’attendez plus pour réserver, les places sont limitées!.

28 Rue du Général de Gaulle Restaurant Chez Jeannette

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Discover Chez Jeannette restaurant for a dance party to celebrate the New Year!

The evening will be hosted by a DJ!

On the menu for this festive day:

A choice of aperitif and appetizers,

scallop tartar with yuzu or foie gras millefeuille with fig chutney,

a trou normand,

filet de b?uf à la truffe or rosace de saumon et cabillaud sauce champignon,

an aumônière of pommes neufchâtel,

and the dessert farandole!

Don’t wait any longer to reserve, places are limited!

Descubra el restaurante chez Jeannette y disfrute de una noche de baile para celebrar el Año Nuevo

La velada estará amenizada por un DJ

En el menú de este día festivo:

Una selección de aperitivos y entrantes,

un tartar de vieiras con yuzu o un milhojas de foie gras y chutney de higos,

un trou normand,

un filete de ternera con trufas o una roseta de salmón y bacalao con salsa de setas,

una aumônière de pommes neufchâtel,

¡y el postre farandole!

No espere más para reservar, ¡las plazas son limitadas!

Entdecken Sie das Restaurant Chez Jeannette bei einem Tanzabend, um das neue Jahr zu feiern!

Der Abend wird von einem DJ moderiert!

Auf dem Menüplan für diesen Tag stehen:

Ein Aperitif nach Wahl und Amuse Bouches,

ein Jakobsmuscheltartar mit Yuzu oder ein Millefeuille von Foie gras mit Feigenchutney,

ein Trou normand,

ein Rinderfilet mit Trüffel oder eine Lachsrosette und Kabeljau mit Pilzsauce,

eine Aumônière pommes neufchâtel,

und die Dessertfarandole!

Reservieren Sie jetzt, die Plätze sind begrenzt!

