Soirée « la croisière s’amuse » 28 Rue du Général de Gaulle Luneray, 2 décembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Découvrez le restaurant chez Jeannette à l’occasion d’une soirée conviviale!

Animation musicale et moules frites vous y attendent !.

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 . .

28 Rue du Général de Gaulle Restaurant Chez Jeannette

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Discover the restaurant chez Jeannette for a convivial evening!

Musical entertainment and moules frites await you!

Descubra el restaurante chez Jeannette para una velada de convivencia

Le esperan música en directo y mejillones con patatas fritas

Entdecken Sie das Restaurant Chez Jeannette bei einem gemütlichen Abend!

Hier erwarten Sie musikalische Unterhaltung und Moules Frites!

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche