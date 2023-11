Soirée raclette 28 Rue du Général de Gaulle Luneray, 25 novembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Découvrez le restaurant chez Jeannette à l’occasion d’une soirée conviviale!

Au menu, raclette, de quoi se réchauffer en attendant l’hiver !.

2023-11-25 19:00:00

28 Rue du Général de Gaulle Restaurant Chez Jeannette

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Discover the restaurant chez Jeannette for a convivial evening!

On the menu: raclette, the perfect way to warm up for winter!

Descubra el restaurante chez Jeannette para pasar una velada agradable

En el menú, raclette para entrar en calor antes del invierno

Entdecken Sie das Restaurant Chez Jeannette bei einem gemütlichen Abend!

Auf dem Menüplan steht Raclette, um sich in Erwartung des Winters aufzuwärmen!

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche