Soirée spéciale plats traditionnels français 28 Rue du Général de Gaulle Luneray, 18 novembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Découvrez le restaurant chez Jeannette à l’occasion d’une soirée conviviale!

Au menu, beaujolais nouveau, escargots au beurre d’ail ou soupe à l’oignon suivi d’une blanquette de veau ou d’un bœuf bourguignon !

Toute la carte reste disponible pendant la soirée.

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . .

28 Rue du Général de Gaulle Restaurant Chez Jeannette

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Discover the restaurant chez Jeannette for a convivial evening!

On the menu: beaujolais nouveau, escargots with garlic butter or onion soup, followed by blanquette de veau or b?uf bourguignon!

The full menu remains available during the evening

Descubra el restaurante chez Jeannette para pasar una velada agradable

En el menú: beaujolais nouveau, caracoles con mantequilla de ajo o sopa de cebolla, seguidos de blanqueta de ternera o buey a la borgoñona

El menú completo estará disponible durante la velada

Entdecken Sie das Restaurant Chez Jeannette bei einem gemütlichen Abend!

Auf der Speisekarte stehen Beaujolais nouveau, Schnecken mit Knoblauchbutter oder Zwiebelsuppe, gefolgt von Kalbsragout oder Bœuf bourguignon!

Die gesamte Speisekarte bleibt während des Abends verfügbar

