Soirée cabaret 28 Rue du Général de Gaulle Luneray, 28 octobre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Découvrez le restaurant chez Jeannette à l’occasion d’une soirée cabaret transformiste!

Le menu comprend apéritif, entrée, plat, fromage et dessert.

2023-10-28 19:00:00 fin : 2023-10-28 . .

28 Rue du Général de Gaulle Restaurant Chez Jeannette

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Discover Chez Jeannette for a transformist cabaret evening!

Menu includes aperitif, starter, main course, cheese and dessert

Descubra el restaurante chez Jeannette en una velada de cabaret transformista

El menú incluye aperitivo, entrante, plato principal, queso y postre

Entdecken Sie das Restaurant Chez Jeannette bei einem Transformatorenkabarettabend!

Das Menü umfasst Aperitif, Vorspeise, Hauptgericht, Käse und Dessert

Mise à jour le 2023-10-04 par Normandie Tourisme / Attitude Manche