Soirée choucroute 28 Rue du Général de Gaulle Luneray, 21 octobre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Découvrez le restaurant chez Jeannette à l’occasion d’une soirée choucroute!

Animation et concert bavarois pour l’occasion.

Toute la carte habituelle reste disponible pendant la soirée..

2023-10-21 19:00:00

28 Rue du Général de Gaulle Restaurant Chez Jeannette

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Discover Chez Jeannette for a sauerkraut evening!

Entertainment and Bavarian concert for the occasion.

The entire menu remains available during the evening.

Descubra el restaurante Chez Jeannette para una velada de chucrut

Animación y concierto bávaro para la ocasión.

Todo el menú estará disponible durante la velada.

Entdecken Sie das Restaurant Chez Jeannette anlässlich eines Sauerkrautabends!

Unterhaltung und bayerisches Konzert zu diesem Anlass.

Die gesamte Speisekarte bleibt während des Abends verfügbar.

