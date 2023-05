Céramique stage et initiation,enfants 5/8 ans 28 Rue du Général de Gaulle Guerlesquin Catégories d’Évènement: Finistère

Guerlesquin Céramique stage et initiation,enfants 5/8 ans 28 Rue du Général de Gaulle, 11 juillet 2023, Guerlesquin. Guerlesquin,Finistère .

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-12 11:45:00. .

28 Rue du Général de Gaulle L’atelier BIZ BAZART

Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Guerlesquin Autres Lieu 28 Rue du Général de Gaulle Adresse 28 Rue du Général de Gaulle L'atelier BIZ BAZART Ville Guerlesquin Departement Finistère Lieu Ville 28 Rue du Général de Gaulle Guerlesquin

28 Rue du Général de Gaulle Guerlesquin Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerlesquin/

Céramique stage et initiation,enfants 5/8 ans 28 Rue du Général de Gaulle 2023-07-11 was last modified: by Céramique stage et initiation,enfants 5/8 ans 28 Rue du Général de Gaulle 28 Rue du Général de Gaulle Guerlesquin 11 juillet 2023