Dégustation Vins du Beaujolais et exposition artisanale 28 rue du Général de Gaulle Dambach-la-Ville, 8 juillet 2023, Dambach-la-Ville.

Dambach-la-Ville,Bas-Rhin

Venez rencontrer Jean-Yves Perraud du domaine de Forétal. L’occasion de découvrir ou re découvrir la richesse des vins du Beaujolais. Accompagné d’artisans locaux, tous vous permettront de passer un moment chaleureux ! Curieux ? Venez voir !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 18:00:00. 0 EUR.

28 rue du Général de Gaulle

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est



Come and meet Jean-Yves Perraud from Domaine de Forétal. An opportunity to discover or re-discover the richness of Beaujolais wines. Accompanied by local artisans, you’re sure to have a great time! Curious? Come and see for yourself!

Venga a conocer a Jean-Yves Perraud, del Domaine de Forétal. Esta es su oportunidad para descubrir o redescubrir la riqueza de los vinos de Beaujolais. Acompañado por artesanos locales, ¡seguro que lo pasará en grande! ¿Siente curiosidad? ¡Venga a echar un vistazo!

Treffen Sie Jean-Yves Perraud von der Domaine de Forétal. Die Gelegenheit, den Reichtum der Weine des Beaujolais zu entdecken oder wiederzuentdecken. Begleitet von lokalen Handwerkern, alle werden Ihnen helfen, einen herzlichen Moment zu verbringen! Sind Sie neugierig geworden? Kommen Sie und schauen Sie!

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de tourisme du pays de Barr