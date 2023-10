Visite du quartier médiéval de Parthenay 28 Rue du Château Parthenay, 24 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Pendant les vacances d’automne, le service Patrimoine vous propose une balade à travers les ruelles de la cité historique, pour découvrir la vie animée de Parthenay au Moyen Âge.

Rendez-vous au CIAP Parthenay-Gâtine : Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à 15h.

Réservation fortement conseillée car les places sont limitées..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:30:00. .

28 Rue du Château CIAP

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



During the autumn vacations, the Heritage Department invites you to take a stroll through the narrow streets of the historic town, to discover the lively life of Parthenay in the Middle Ages.

Meet at CIAP Parthenay-Gâtine: Centre d?interprétation de l?architecture et du patrimoine at 3pm.

Reservations strongly advised, as places are limited.

Durante las vacaciones de otoño, el Departamento de Patrimonio propone un paseo por las callejuelas de la ciudad histórica, para descubrir la bulliciosa vida de Parthenay en la Edad Media.

Cita en el CIAP Parthenay-Gâtine: Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine a las 15:00 h.

Se recomienda encarecidamente reservar, ya que las plazas son limitadas.

Während der Herbstferien lädt Sie die Abteilung für Kulturerbe zu einem Spaziergang durch die Gassen der historischen Stadt ein, um das lebhafte Leben im mittelalterlichen Parthenay zu entdecken.

Treffpunkt ist das CIAP Parthenay-Gâtine: Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (Interpretationszentrum für Architektur und Kulturerbe) um 15 Uhr.

Reservierung dringend empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.

Mise à jour le 2023-10-07 par CC Parthenay Gâtine