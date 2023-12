Visite guidée de Royal Limoges 28 Rue Donzelot Limoges, 1 janvier 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:30:00

fin : 2024-12-31 11:45:00

L’entreprise existe depuis la fin du 18ème siècle. Elle est la plus ancienne manufacture de porcelaine de Limoges encore en activité et représente le lieu historique de la fabrication de la porcelaine de Limoges avec la présence d’un four classé Monuments Historiques.

Informations visite :

– Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 16h

– Durée : 1h30

– Nombre de visiteurs : 10 à 25 (groupe minimum de 10)

– Réservation auprès de l’entreprise

Services proposés

– Parking disponible

– Point de vente/boutique.

28 Rue Donzelot Royal Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-24 par OT Limoges Métropole