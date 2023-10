Atelier de dégustation : Gaillac, d’histoire en accords 28 rue des Frères Delga Gaillac, 20 octobre 2023, Gaillac.

Gaillac,Tarn

D’histoire en accords gourmands, venez faire de fascinantes découvertes sur l’histoire du vignoble de Gaillac et les accords entre ses vins et produits du terroir !.

2023-10-20 17:30:00 fin : 2023-10-20 20:00:00. EUR.

28 rue des Frères Delga Hôtel Particulier Delga

Gaillac 81600 Tarn Occitanie



From history to gourmet pairings, come and make fascinating discoveries about the history of the Gaillac vineyards and how to match its wines with local produce!

De la historia a los maridajes gastronómicos, venga a descubrir la historia de los viñedos de Gaillac y cómo maridar sus vinos con los productos locales

Von der Geschichte zu den Gourmetpaaren: Machen Sie faszinierende Entdeckungen über die Geschichte des Weinbaugebiets Gaillac und die Kombinationen zwischen seinen Weinen und regionalen Produkten!

