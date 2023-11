STAGE CHA CHA CHA – ESPONDEILHAN 28 Rue des Consuls Espondeilhan, 25 novembre 2023, Espondeilhan.

Espondeilhan,Hérault

L’association BG Danse vous propose un stage de Cha Cha Cha qui se poursuivra par une soirée pour ceux qui le désirent. Il sera animé par Olivier Charron. Pour y participer, il faut connaître au minimum le pas de base.

Réservation obligatoire..

2023-11-25 17:00:00 fin : 2023-11-25 18:30:00. EUR.

28 Rue des Consuls

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie



The BG Danse association is offering a Cha Cha Cha workshop, followed by an evening party for those who wish. It will be led by Olivier Charron. To take part, you need to know at least the basic step.

Reservations required.

La asociación BG Danse propone un taller de Cha Cha Cha, seguido de una velada para los que lo deseen. Estará dirigido por Olivier Charron. Para participar, es necesario conocer al menos los pasos básicos.

Imprescindible reservar.

Der Verein BG Danse bietet Ihnen einen Cha-Cha-Cha-Workshop an, der mit einem Abend für diejenigen, die es wünschen, fortgesetzt wird. Er wird von Olivier Charron geleitet. Um daran teilnehmen zu können, müssen Sie mindestens den Grundschritt kennen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE