SOIRÉE DANSANTE D’ENTRAÎNEMENT – ESPONDEILHAN 28 Rue des Consuls Espondeilhan, 25 novembre 2023, Espondeilhan.

Espondeilhan,Hérault

Pour les amateurs de danse, BG Danse vous invite à venir danser avec eux lors de leur soirée dansante animée par Olivier Charron.

Vous pourrez vous rafraîchir avec des softs.

Inscription obligatoire..

2023-11-25 21:00:00 fin : 2023-11-25 01:00:00. EUR.

28 Rue des Consuls

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie



For dance fans, BG Danse invites you to join them for a dance party hosted by Olivier Charron.

You’ll be able to refresh yourself with softs.

Registration required.

Para los amantes de la danza, BG Danse le invita a bailar con ellos en su velada de baile presentada por Olivier Charron.

Podrá refrescarse con refrescos.

Inscripción obligatoria.

Für Tanzbegeisterte: BG Danse lädt Sie ein, bei ihrem von Olivier Charron moderierten Tanzabend mit ihnen zu tanzen.

Sie können sich mit Softdrinks erfrischen.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE