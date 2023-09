Exposition ‘Et tu m’offrais pays’ – Exposition hommage à Françoise et Emile Sala 28 rue de l’Hôtel de Ville Arles, 17 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Exposition de poèmes et photographies de Françoise et Emile Sala.

2023-09-17 fin : 2023-09-24 . .

28 rue de l’Hôtel de Ville Salle Henri-Comte

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of poems and photographs by Françoise and Emile Sala

Exposición de poemas y fotografías de Françoise y Emile Sala

Ausstellung von Gedichten und Fotografien von Françoise und Emile Sala

