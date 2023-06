Le Vivier d’Omignon 28 rue de l’église Saint-Christ-Briost, 30 juin 2023, Saint-Christ-Briost.

Saint-Christ-Briost,Somme

Sur un site de près de 3 hectares, essayez-vous à la pêche à la truite ou à la mouche. Vous pouvez aussi y prendre un déjeuner face aux bassins et y déguster anguilles fumées et truites ex-tra fraîches (pêcher devant vous). Un vrai moment de détente. Magasin pour acheter les poissons et produits..

28 rue de l’église

Saint-Christ-Briost 80200 Somme Hauts-de-France



On a site of nearly 3 hectares, try your hand at trout or fly fishing. You can also have lunch in front of the ponds and taste smoked eels and fresh ex-tra trout (fishing in front of you). A real moment of relaxation. Store to buy fish and products.

En un terreno de casi 3 hectáreas, pruebe a pescar truchas o a mosca. También podrá almorzar frente a los estanques y degustar anguilas ahumadas y truchas ex-tra frescas (pescadas delante de usted). Un verdadero momento de relajación. Tienda para comprar pescado y productos.

Auf einem fast 3 Hektar großen Gelände können Sie sich im Forellen- oder Fliegenfischen versuchen. Sie können hier auch ein Mittagessen mit Blick auf die Teiche einnehmen und geräucherte Aale und frische Forellen ex-tra (vor Ihnen angeln) genießen. Ein echter Moment der Entspannung. Laden, um Fisch und Produkte zu kaufen.

Mise à jour le 2023-06-22 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – ADRT80