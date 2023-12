ILLUMINATION DU SAPIN 28 rue de l’ancien moulin Gavisse, 1 décembre 2023, Gavisse.

Gavisse,Moselle

Le Conseil municipal et le Cercle des Jeunes ont le plaisir de vous convier au lancement des illuminations de Noël.

Venez admirer le beau sapin de cette année avec la présence attendue de St-Nicolas.

Une collation viendra clôturer cette soirée magique.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 17:30:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

28 rue de l’ancien moulin Stade R. Parmentier

Gavisse 57570 Moselle Grand Est



The Town Council and the Cercle des Jeunes are pleased to invite you to the launch of the Christmas illuminations.

Come and admire this year’s beautiful tree, with the expected presence of St. Nicholas.

A light meal will round off this magical evening.

El Ayuntamiento y el Cercle des Jeunes tienen el placer de invitarle a la inauguración de las luces de Navidad.

Venga a admirar el hermoso árbol de este año, con la esperada presencia de San Nicolás.

Un aperitivo completará esta velada mágica.

Der Gemeinderat und der Cercle des Jeunes freuen sich, Sie zum Start der Weihnachtsbeleuchtung einzuladen.

Bewundern Sie den diesjährigen Tannenbaum und die erwartete Anwesenheit von St. Nikolaus.

Ein kleiner Imbiss wird diesen magischen Abend abrunden.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS