VOCAL’AVENUE EN CONCERT 28 rue de la Sarre Sarralbe, 12 novembre 2023, Sarralbe.

Sarralbe,Moselle

10 ans années d’existence, l’occasion de proposer un concert d’envergure avec un programme haut en couleurs. Vocal’Avenue chante West Side Story, Le Roi Lion, le Fantôme de l’Opéra, Lennon, Adèle et bien d’autres surprises vocales.

Vocal’Avenue fête ses 10 années d’existence à Sarralbe. L’occasion de proposer un concert au programme très éclectique, moderne, de chansons anglo-saxonnes et françaises. Pour cette prestation Patrick Huber a sélectionné des extraits de comédies musicales toujours jouées à Londres et à Paris avec Les Misérables, Le Roi Lion, Le Fantôme de l’Opéra mais aussi des mélodies des Beatles et d’Adèle. Une incursion dans le music-hall, de la musique de film et un séjour musical à Brooklyn avec West Side Story en seront les pièces maitresses. Les choristes, plusieurs solistes ainsi qu’une flûtiste sont accompagnés de piano et de batterie.. Tout public

Dimanche 2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. 5 EUR.

28 rue de la Sarre

Sarralbe 57430 Moselle Grand Est



10 years old, the opportunity to offer a large-scale concert with a colorful program. Vocal’Avenue sings West Side Story, The Lion King, Phantom of the Opera, Lennon, Adèle and many other vocal surprises.

Vocal’Avenue celebrates its 10th anniversary in Sarralbe. The opportunity to present a concert with a highly eclectic, modern program of Anglo-Saxon and French songs. For this performance, Patrick Huber has selected extracts from musicals still performed in London and Paris, including Les Misérables, Le Roi Lion, Le Fantôme de l’Opéra, as well as tunes by the Beatles and Adèle. A foray into music hall, film music and a musical sojourn in Brooklyn with West Side Story are the highlights. The backing singers, several soloists and a flautist are accompanied by piano and drums.

vocal’Avenue existe desde hace 10 años y es la ocasión de presentar un gran concierto con un programa muy colorido. Vocal’Avenue canta West Side Story, El Rey León, El Fantasma de la Ópera, Lennon, Adèle y muchas otras sorpresas vocales.

Vocal’Avenue celebra su 10º aniversario en Sarralbe. Es la ocasión de presentar un concierto con un programa muy ecléctico y moderno de canciones anglosajonas y francesas. Patrick Huber ha seleccionado extractos de musicales que siguen representándose en Londres y París, como Los Miserables, El Rey León y El Fantasma de la Ópera, así como canciones de los Beatles y Adèle. Una incursión en el music-hall, la música de cine y una estancia musical en Brooklyn con West Side Story serán los platos fuertes. Los coristas, varios solistas y un flautista estarán acompañados por piano y batería.

10 Jahre Bestehen, die Gelegenheit, ein großes Konzert mit einem farbenfrohen Programm anzubieten. Vocal’Avenue singt West Side Story, König der Löwen, Das Phantom der Oper, Lennon, Adele und viele andere stimmliche Überraschungen.

Vocal’Avenue feiert sein 10-jähriges Bestehen in Sarralbe. Die Gelegenheit, ein Konzert mit einem sehr eklektischen, modernen Programm aus angelsächsischen und französischen Liedern anzubieten. Für diesen Auftritt hat Patrick Huber Auszüge aus Musicals ausgewählt, die noch immer in London und Paris aufgeführt werden, darunter Les Misérables, Der König der Löwen, Das Phantom der Oper, aber auch Melodien der Beatles und von Adele. Ein Ausflug in die Music Hall, Filmmusik und ein musikalischer Aufenthalt in Brooklyn mit West Side Story werden die Hauptstücke sein. Die Chorsänger, mehrere Solisten sowie eine Flötistin werden von Klavier und Schlagzeug begleitet.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES