CONCERT CLASSIQUE : MOZART PAR APPASSIONATO 28 rue de la Sarre Sarralbe, 14 octobre 2023, Sarralbe.

Sarralbe,Moselle

Organisé par l’association Le Festival de Fénétrange.

Concert-lecture proposé par Mathieu Herzog à la direction de l’ensemble Appassionato, qui permettra à chacun de pénétrer au cœur des œuvres pour mieux les apprécier ensuite. L’occasion également de découvrir la violoniste Charlotte Saluste.

Une formule désormais plébiscitée à Sarralbe.

Au programme, W.A Mozart : Symphonie concertante pour violon et 40e Symphonie.. Tout public

Samedi 2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 20:00:00. 20 EUR.

28 rue de la Sarre

Sarralbe 57430 Moselle Grand Est



Organized by the association Le Festival de Fénétrange.

Concert-reading by Mathieu Herzog, conductor of the Appassionato ensemble, allowing everyone to get to the heart of the works and appreciate them even more. It’s also an opportunity to discover violinist Charlotte Saluste.

A formula that has become a Sarralbe favorite.

On the program: W.A. Mozart: Symphonie concertante for violin and 40th Symphony.

Organizado por la asociación Le Festival de Fénétrange.

Un concierto-lectura dirigido por Mathieu Herzog, director del conjunto Appassionato, que permitirá a todos llegar al corazón de las obras y apreciarlas aún más. También será la ocasión de descubrir a la violinista Charlotte Saluste.

Una fórmula que se ha impuesto en Sarralbe.

En el programa: W.A Mozart: Sinfonía concertante para violín y 40ª Sinfonía.

Organisiert von der Vereinigung Le Festival de Fénétrange.

Ein Lesekonzert mit Mathieu Herzog, der das Ensemble Appassionato leitet, das es jedem ermöglicht, in die Werke einzudringen, um sie anschließend besser genießen zu können. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch die Geigerin Charlotte Saluste entdecken.

Dieses Format ist in Sarralbe mittlerweile sehr beliebt.

Auf dem Programm stehen W.A. Mozart: Symphonie concertante für Violine und die 40.

