MARCHÉ DE NOËL À L’ATELIER 28 rue de la Roche Phalsbourg, 26 novembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Florence Gaudry ouvre les portes de son atelier à Bois de Chêne Haut pour accueillir un petit marché de créations locales : bijoux, céramiques et savons, c’est l’occasion de faire quelques cadeaux « made in Phalsbourg » !. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

28 rue de la Roche Atelier de la Grange de Bois de Chêne

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Florence Gaudry opens the doors of her workshop in Bois de Chêne Haut to host a small market of local creations: jewelry, ceramics and soaps, it’s a great opportunity to make some « made in Phalsbourg » gifts!

Florence Gaudry abre las puertas de su taller en Bois de Chêne Haut para acoger un pequeño mercado de creaciones locales: joyería, cerámica y jabones. ¡Es una gran oportunidad para comprar regalos « made in Phalsbourg »!

Florence Gaudry öffnet die Türen ihres Ateliers in Bois de Chêne Haut, um einen kleinen Markt mit lokalen Kreationen zu veranstalten: Schmuck, Keramik und Seifen – eine gute Gelegenheit, ein paar Geschenke « made in Phalsbourg » zu kaufen!

Mise à jour le 2023-11-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG