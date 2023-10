Festival du Film Fantastique de Rouen 28 Rue de la République Rouen, 3 novembre 2023, Rouen.

La 12eme édition du Festival du Film Fantastique de Rouen se déroulera les 3 et 4 novembre 2023 au Cinéma Omnia de Rouen.

Une sélection de courts métrages en compétition seront diffusés lors de ces 2 soirées fantastiques.

La remise de prix aura lieu le samedi soir! Chaque soirée de projection sera clôturée par la diffusion d’un classique du cinéma fantastique. Découvrir tout le programme.

28 Rue de la République

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The 12th edition of the Rouen Fantastic Film Festival will take place on November 3 and 4, 2023 at the Cinéma Omnia in Rouen.

A selection of short films in competition will be screened during these 2 fantastic evenings.

The awards ceremony will take place on Saturday evening! Each evening will close with a screening of a classic fantasy film. Discover the full program

La 12ª edición del Festival de Cine Fantástico de Ruán tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre de 2023 en el Cinéma Omnia de Ruán.

En estas 2 fantásticas veladas se proyectará una selección de cortometrajes a concurso.

La entrega de premios tendrá lugar el sábado por la noche Cada velada se cerrará con la proyección de un clásico del cine fantástico. Descubra el programa completo

Das 12. Festival du Film Fantastique de Rouen findet am 3. und 4. November 2023 im Cinéma Omnia in Rouen statt.

An diesen zwei fantastischen Abenden werden ausgewählte Kurzfilme gezeigt, die im Wettbewerb stehen.

Die Preisverleihung findet am Samstagabend statt! Jeder Filmabend wird mit einem Klassiker des fantastischen Kinos abgeschlossen. Entdecken Sie das gesamte Programm

