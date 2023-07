Visite de la coopérative Unicoque et des vergers de noisetiers 28 Rue de la République Cancon, 1 août 2023, Cancon.

Cancon,Lot-et-Garonne

Visite des vergers et de l’usine pour découvrir toutes les étapes du tri et conditionnement de la noisette où qualité et rigueur sont les maîtres mots. Vous finirez votre visite par une dégustation.

Nombre de places limitées, réservation obligatoire..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

28 Rue de la République Boutique Koki

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Visit the orchards and the factory to discover all the stages of the sorting and packaging of the hazelnut where quality and rigor are the key words. You will end your visit with a tasting.

Limited number of places, reservation required.

Visite los huertos y la fábrica para descubrir todas las etapas de la selección y el envasado de la avellana, donde calidad y rigor son las palabras clave. Terminará su visita con una degustación.

Número de plazas limitado, reserva obligatoria.

Besuchen Sie die Obstplantagen und die Fabrik, um alle Etappen des Sortierens und Verpackens der Haselnuss zu entdecken, wo Qualität und Strenge die Schlüsselwörter sind. Sie beenden Ihren Besuch mit einer Verkostung.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung erforderlich.

