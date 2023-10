THEATRE : NIGHT FALL 97 28 rue de la Joncherie Remiremont, 10 novembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

« Le NightFall avait sa réputation. Tous les groupes un tant soit peu sérieux rêvaient de jouer sur la scène du club. Avec de la chance, c’était là qu’on pouvait réellement se faire remarquer. On fantasmait bêtement et on se disait que nous, les petits métalleux de province , amateurs et passionnés, on ferait un jour la une de Hard-Rock Magazine. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. »

NightFall97, c’est l’histoire d’un groupe de Hard-Rock dans les années 90, mais pas seulement… Avec des passages musicaux rythmés, une scénographie et des lumières sobres, cette pièce rock’n’roll est tintée d’une certaine nostalgie. Elle propose aussi une réflexion sur l’amour et l’amitié avec la volonté d’emmener le spectateur là où il ne s’y attend pas.

Comédiens : Fabienne CLAM, Grégory PIRA, Olivier BESNAS

Texte, mise en scène et scénographie : Jean-Marc BECHLER

Déconseillé aux moins de 12 ans

Durée : 1h20. Tout public

Vendredi 2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 22:00:00. 10 EUR.

28 rue de la Joncherie

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



« NightFall had its reputation. Every serious band dreamed of playing on the club’s stage. If we were lucky, that was where we could really get noticed. We fantasized that we, the small, amateur, passionate metalheads from the provinces, would one day make the front page of Hard-Rock Magazine. But things didn’t work out as planned. »

NightFall97 is the story of a Hard-Rock band in the 90s, but not only… With its rhythmic musical passages, sober set design and lighting, this rock’n’roll piece is tinged with a certain nostalgia. It also reflects on love and friendship, taking spectators where they least expect it.

Actors Fabienne CLAM, Grégory PIRA, Olivier BESNAS

Text, direction and set design: Jean-Marc BECHLER

Not recommended for children under 12

Running time: 1h20

« NightFall » tenía su reputación. Todo grupo serio soñaba con tocar en el escenario del club. Si teníamos suerte, allí era donde realmente podíamos hacernos notar. Teníamos fantasías tontas de que nosotros, los pequeños, aficionados y apasionados metaleros de provincias, llegaríamos algún día a la portada de Hard-Rock Magazine. Pero las cosas no salieron como habíamos planeado

NightFall97 es la historia de un grupo de hard rock de los años 90, pero no sólo eso… Con sus rítmicos pasajes musicales y su sobria escenografía e iluminación, esta obra de rock’n’roll está teñida de cierta nostalgia. También reflexiona sobre el amor y la amistad, llevando al público donde menos se lo espera.

Actores : Fabienne CLAM, Grégory PIRA, Olivier BESNAS

Texto, dirección y escenografía: Jean-Marc BECHLER

No recomendada para menores de 12 años

Duración: 1 hora 20 minutos

« Die NightFall hatte ihren Ruf. Jede halbwegs ernstzunehmende Band träumte davon, auf der Bühne des Clubs zu spielen. Wenn man Glück hatte, konnte man dort wirklich auf sich aufmerksam machen. Wir fantasierten dumm herum und sagten uns, dass wir kleinen Metaller aus der Provinz, Amateure und Enthusiasten, es eines Tages auf die Titelseite des Hard-Rock-Magazins schaffen würden. Aber es lief nicht alles nach Plan »

NightFall97 ist die Geschichte einer Hard-Rock-Band in den 90er Jahren, aber nicht nur… Mit rhythmischen Musikpassagen, einem schlichten Bühnenbild und Licht ist dieses Rock’n’Roll-Stück von einer gewissen Nostalgie geprägt. Es bietet auch eine Reflexion über Liebe und Freundschaft mit dem Willen, den Zuschauer an Orte zu führen, an denen er es nicht erwartet.

Schauspieler/innen: Fabienne CLAM, Grégory PIRA, Olivier BESNAS

Text, Regie und Bühnenbild: Jean-Marc BECHLER

Nicht empfohlen für Kinder unter 12 Jahren

Dauer: 1h20

Mise à jour le 2023-10-26 par OT REMIREMONT