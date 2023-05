REPRÉSENTATION – NOISETTE ET VIOLETTA CHERCHENT L’AMOUR 28 rue de la Joncherie, 9 juin 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Noisette et Violetta cherchent l’amour de leur vie*

Prince charmant, Alter égo, Épaule, Âme sœur, Jeune premier, BG, Célibataire endurci, Vieil argenté, Moitié, Homme parfait, Cœur d’artichaut, tenez – vous prêts, nous voilà !!!

(*avec si possible camping car)

Tricoté par :

Marie Noëlle Poirot alias Noisette

Et

Isabelle Thiriet alias Violetta

Assemblé par :

Marie Claude Théodas.. Tout public

Vendredi 2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 22:00:00. 10 EUR.

28 rue de la Joncherie Théatre de la Miroiterie

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Noisette and Violetta are looking for the love of their lives*

Prince Charming, Alter Ego, Shoulder, Soul mate, Young first, BG, Hardened bachelor, Silver old man, Half, Perfect man, Artichoke heart, get ready, here we come !!!

(*with if possible camping car)

Knitted by :

Marie Noëlle Poirot alias Noisette

And

Isabelle Thiriet alias Violetta

Assembled by :

Marie Claude Théodas.

Noisette y Violetta buscan al amor de sus vidas*

Príncipe Azul, Alter Ego, Hombro, Alma Gemela, Joven Primero, BG, Soltero Endurecido, Viejo de Plata, Mitad, Hombre Perfecto, Corazón de Alcachofa, prepárate, ¡allá vamos!

(*con camping car si es posible)

Tejido por :

Marie Noëlle Poirot alias Noisette

Y

Isabelle Thiriet alias Violetta

Montado por :

Marie Claude Théodas.

Haselnuss und Violetta suchen die Liebe ihres Lebens*

Prince Charming, Alter Ego, Schulter, Seelenverwandte, Junger Erster, BG, Eingefleischter Junggeselle, Altsilberner, Halbe Sachen, Perfekter Mann, Artischockenherzen, Halten Sie sich bereit, wir sind da!

(*mit, wenn möglich, Wohnmobil)

Gestrickt von :

Marie Noëlle Poirot alias Noisette

Und

Isabelle Thiriet alias Violetta

Zusammengesetzt von :

Marie Claude Theodas.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT REMIREMONT