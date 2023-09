CONFERENCE TERRAE GENESIS – L’AVENIR DU NICLÉAIRE EN FRANCE 28 rue de la Gare Le Syndicat, 15 octobre 2023, Le Syndicat.

Le Syndicat,Vosges

Par Gérard BONHOMME, professeur émérite de physique des plasmas à l’Université de Lorraine. Il est très engagé dans la réflexion sur les thèmes liés à l’énergie, notamment en tant que président de la commission énergie et environnement de la Société française de Physique et membre de la Société européenne de Physique…. Tout public

Dimanche 2023-10-15 16:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. 8 EUR.

28 rue de la Gare Centre de géologie

Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est



By Gérard BONHOMME, Professor Emeritus of Plasma Physics at the University of Lorraine. He is deeply involved in energy-related issues, notably as Chairman of the Energy and Environment Commission of the French Physical Society, and as a member of the European Physical Society?

Por Gérard BONHOMME, catedrático emérito de Física del Plasma en la Universidad de Lorena. Está muy implicado en temas relacionados con la energía, en particular como presidente de la Comisión de Energía y Medio Ambiente de la Sociedad Francesa de Física y como miembro de la Sociedad Europea de Física

Von Gérard BONHOMME, emeritierter Professor für Plasmaphysik an der Université de Lorraine. Er engagiert sich sehr für Energiethemen, insbesondere als Vorsitzender der Kommission für Energie und Umwelt der französischen Physikgesellschaft und als Mitglied der europäischen Physikgesellschaft

