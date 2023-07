Journée Halloween à la Magic 28 rue de la Chaume Broût-Vernet, 3 novembre 2023, Broût-Vernet.

Broût-Vernet,Allier

Atelier déci, création Halloween « toc toc, on veut des bonbons!! » avec l’association RECRE. Pique nique tiré du sac, le dessert sera confectionné le matin..

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 17:30:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social la Magic

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Halloween workshop « toc toc, on veut des bonbons!!! » with the RECRE association. Packed lunch, dessert made in the morning.

Taller de truco o trato « toc toc, on veut des bonbons!!! » con la asociación RECRE. Almuerzo para llevar, el postre se hará por la mañana.

Halloween-Workshop « toc toc, on veut des bonbons! » mit dem Verein RECRE. Picknick aus dem Rucksack, das Dessert wird am Morgen zubereitet.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule