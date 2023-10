Mois sans tabac 28 rue de la Chaume Broût-Vernet, 2 novembre 2023, Broût-Vernet.

Broût-Vernet,Allier

Accompagnement destiné à tous ceux qui tentent de relever le beau défi de l’arrêt du tabac. Discussion autour d’ un repas partagé pour se soutenir les uns les autres dans cette étape décisive qu’est le premier mois du sevrage tabagique..

2023-11-02 18:30:00 fin : 2023-11-30 20:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Support for all those trying to take up the challenge of quitting smoking. Discussions over a shared meal to support each other in the decisive first month of quitting smoking.

Apoyo a cualquier persona que intente aceptar el reto de dejar de fumar. Conversaciones en torno a una comida compartida para apoyarse mutuamente en el decisivo primer mes de dejar de fumar.

Begleitung für alle, die sich der Herausforderung stellen wollen, mit dem Rauchen aufzuhören. Gespräche bei einem gemeinsamen Essen, um sich gegenseitig in der entscheidenden Phase des ersten Monats der Raucherentwöhnung zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme Val de Sioule