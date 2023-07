Atelier Recette et Bricolage 28 rue de la Chaume Broût-Vernet, 23 octobre 2023, Broût-Vernet.

Broût-Vernet,Allier

Réalisation d’une recette qui sera filmée puis créations d’objets sur le thème d’Halloween.

Prévoir un déguisement et un pique nique..

2023-10-23 09:00:00 fin : 2023-10-23 17:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social la Magic

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Make a recipe that will be filmed, then create Halloween-themed objects.

Bring a disguise and a picnic.

Elabora una receta que será filmada y luego crea objetos con temática de Halloween.

Trae un disfraz y un picnic.

Herstellung eines Rezepts, das gefilmt wird, und anschließend Herstellung von Gegenständen zum Thema Halloween.

Eine Verkleidung und ein Picknick vorsehen.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule