Rando Canine « sors ton maître » 28 rue de la Chaume Broût-Vernet, 6 octobre 2023, Broût-Vernet.

Broût-Vernet,Allier

Vous avez envie de vous promener avec votre chien, vous cherchez de petites randonnées à proximité de chez vous? Rendez-vous à Deneuille les Chantelle pour découvrir de nouveaux circuits!

Départ de La Magic à 14h et rdv à la Marie de Deneuille à 14h30..

2023-10-06 14:30:00 fin : 2023-10-06 17:30:00. .

28 rue de la Chaume Centre social la Magic

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Would you like to go for a walk with your dog, or are you looking for short hikes close to home? Meet us at Deneuille les Chantelle to discover new routes!

Departure from La Magic at 2 p.m. and meeting at La Marie de Deneuille at 2.30 p.m.

¿Desea pasear con su perro o busca pequeñas excursiones cerca de casa? Venga a Deneuille les Chantelle y descubra nuevas rutas

Salida de La Magic a las 14:00 y encuentro en La Marie de Deneuille a las 14:30.

Sie haben Lust, mit Ihrem Hund spazieren zu gehen, und suchen nach kleinen Wanderungen in Ihrer Nähe? Wir treffen uns in Deneuille les Chantelle, um neue Strecken zu entdecken!

Abfahrt in La Magic um 14 Uhr und Treffpunkt in Marie de Deneuille um 14:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule