Soirée « Como se dice » 28 rue de la Chaume Broût-Vernet, 26 septembre 2023, Broût-Vernet.

Broût-Vernet,Allier

Rencontre et échange avec Sakinah (volontaire espagnole).

Au programme: quizz, jeu de société « familylinguos » et apéro dinatoire..

2023-09-26 18:30:00 fin : 2023-09-26 21:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre social la Magic

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Meeting and exchange with Sakinah (Spanish volunteer).

Program: quiz, « familylinguos » board game and aperitif dinner.

Encuentro y charla con Sakinah (voluntaria española).

En el programa: concurso, juego de mesa « familylinguos » y aperitivo.

Treffen und Austausch mit Sakinah (spanische Freiwillige).

Auf dem Programm stehen ein Quiz, das Gesellschaftsspiel « familylinguos » und ein Aperitif.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule