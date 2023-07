Balade vélo gourmande ! 28 Rue Belles Roses Vayres, 5 juillet 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

L’association Vayres à Soi vous invite à une balade vélo gourmande! Depuis le jardin au naturel de l’association jusqu’au village de St Bazile nous partirons ensemble pour rencontrer un jeune artisan boulanger qui nous régale et que nous soutenons depuis près d’une année. Guillaume nous fera découvrir son savoir-faire qui sera suivi d’une dégustation.

L’itinéraire de cette jolie sortie vélo emprunte le sentier botanique de Vayres les roses, traverse le joli hameau du Poulier puis se niche en forêt..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

28 Rue Belles Roses

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Vayres à Soi association invites you to a gourmet bike ride! From the association’s natural garden to the village of St Bazile, we’ll set off together to meet a young artisan baker whom we’ve been supporting for nearly a year. Guillaume will show us his know-how, followed by a tasting session.

The itinerary of this lovely bike outing takes in the botanical trail of Vayres les roses, passes through the pretty hamlet of Poulier and then nestles in the forest.

La asociación Vayres à Soi le invita a un paseo gastronómico en bicicleta Desde el jardín natural de la asociación hasta el pueblo de St Bazile, partiremos juntos al encuentro de un joven panadero artesano que nos encanta y al que apoyamos desde hace casi un año. Guillaume nos mostrará sus habilidades, seguidas de una degustación.

El recorrido de esta agradable excursión en bicicleta pasa por el sendero botánico de Vayres les roses, atraviesa la bonita aldea de Poulier y se adentra en el bosque.

Der Verein Vayres à Soi lädt Sie zu einer Fahrradtour mit kulinarischen Köstlichkeiten ein! Vom Naturgarten des Vereins bis zum Dorf St. Bazile fahren wir gemeinsam los, um einen jungen Bäcker zu treffen, der uns seit einem Jahr unterstützt und uns verwöhnt. Guillaume wird uns sein Können zeigen, dem eine Verkostung folgt.

Die Route dieser schönen Radtour führt über den botanischen Pfad von Vayres les roses, durch den hübschen Weiler Le Poulier und dann in den Wald.

